Die aus rechteckigen blauen Aluminiumblöcken gefertigte Skulptur stand in der Nähe jener Stelle, an der eine Plane die Fassade des Zentrums verdeckt, auf der Trump seinen Namen hatte anbringen lassen. Das vom Künstler Joel Shapiro geschaffene Werk ähnelt einer in die Höhe ragenden Strichfigur mit ausgestreckten Armen und einem in die Luft gestreckten Bein. Seit 2019 stand sie auf einer Rasenfläche zwischen dem Hauptgebäude des Kennedy Centers und einem separaten Veranstaltungsort namens „The Reach“, der für die Kunstvermittlung genutzt wird.<BR \/><BR \/>Das Kennedy Center bestätigte in einer Erklärung, dass die Skulptur entfernt werde, und erklärte, dass die Demontage von Kunstwerken gängige Praxis sei. „Wir sind Joel Shapiro zutiefst dankbar für die Jahre, in denen 'Blue' unseren Campus belebt und den Besuchern seine Vision nähergebracht hat“, sagte ein Sprecher des Kennedy Centers.<BR \/><BR \/>Trump strebt eine ehrgeizige Neugestaltung Washingtons an, mit Plänen für Projekte, die von einem neuen Ballsaal im Weißen Haus - den er als Priorität für die nationale Sicherheit bezeichnet - bis hin zu einem 76 Meter hohen Triumphbogen reichen. Anwälte der Regierung argumentierten vergangene Woche in einem Gerichtsantrag, dass dem Kennedy Center ohne umfangreiche Reparaturen letztendlich der Abriss drohen könnte.<BR \/><BR \/>Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2025 hat Trump die Leitung des Zentrums abgelöst, das Programm geändert und einen Vorstand ernannt, der das Zentrum wegen Renovierungsarbeiten geschlossen hat. Ein Richter eines US-Bezirksgerichts hatte unterdessen im Mai angeordnet, Trumps Namen von der Fassade zu entfernen. Der von Trump ernannten Mitgliedern kontrollierte Vorstand des Kennedy Centers beschloss daraufhin am 13. August, Trumps Namen wieder am Gebäude anzubringen, und nannte es „The John F. Kennedy Center for the Performing Arts Restored and Renovated by President Donald J. Trump“. Ein Schritt, der zu einer erneuten gerichtlichen Auseinandersetzung geführt hat.