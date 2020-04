2 ZDF-Shows mit Thomas Gottschalk abgesagt

Wegen der Coronavirus-Krise entfallen 2 Shows mit Thomas Gottschalk im ZDF. Die im Juni in Offenburg geplanten Aufzeichnungen der Formate „Gottschalks große Popshow“ und „50 Jahre ZDF-Hitparade – die Zugabe“ mit Moderator Gottschalk entfallen, wie der öffentlich-rechtliche Sender am Donnerstag in Mainz mitteilte.