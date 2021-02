78. Golden Globes: „The Crown“ und „Mank“ sind Favoriten

Dominant im Feld vertreten ist auch der Streaminganbieter Netflix, der es auf insgesamt 42 Nominierungen brachte. Vergeben werden die Goldstatuetten am 28. Februar.David Finchers „Mank“ über den Dreh des legendären Hollywoodstreifens „Citizen Kane“ wurde unter anderem als bestes Drama, für die beste Regie und den besten Hauptdarsteller (Gary Oldman) nominiert.Auch das Justizdrama „The Trial of the Chicago 7“ mit 5 Gewinnchancen sowie „Nomadland“, „Promising Young Woman“ und „The Father“ sind mit je vier Nennungen bei den Filmen äußerst gut im Rennen.Bei den Serien ist die populäre Serie „The Crown“ über das Geschehen am britischen Königshof in der Spitzenposition. Dahinter folgen das Comedyformat „Schitt's Creek“ mit 5 sowie „Ozark“ und „The Undoing“ mit je 4 Nennungen.Über ziemlich prominente Nachbarschaft kann sich auch die deutsche Nachwuchsschauspielerin Helena Zengel, bekannt aus dem Drama „Systemsprenger“, freuen.Die 12-Jährige hat für ihre Leistung im Historiendrama „Neues aus der Welt“ an der Seite von Hollywoodstar Tom Hanks eine Nominierung als beste Nebendarstellerin in einem Film erhalten und konkurriert damit mit Größen wie Glenn Close, Jodie Foster, Olivia Colman und Amanda Seyfried.Nominiert in den wichtigsten Film-Sparten sind:„The Father“„Nomadland“„Mank“„The Trial of the Chicago 7“„Promising Young Woman“„Borat Subsequent Moviefilm“„Hamilton“„Music“„Palm Springs“„The Prom“Riz Ahmed („Sound of Metal“)Chadwick Boseman („Ma Rainey's Black Bottom“)Anthony Hopkins („The Father“)Gary Oldman („Mank“)Tahar Rahim („The Mauritanian“)Viola Davis („Ma Rainey's Black Bottom“)Andra Day („The United States vs. Billie Holiday“)Vanessa Kirby („Pieces of a Woman“)Frances McDormand („Nomadland“)Carey Mulligan („Promising Young Woman“)Sacha Baron Cohen („Borat Subsequent Moviefilm“)Dev Patel („David Copperfield – Einmal Reichtum und zurück“)Andy Samberg („Palm Springs“)Lin-Manuel Miranda („Hamilton“)James Corden („The Prom“)Maria Bakalova („Borat Subsequent Moviefilm“)Kate Hudson („Music“)Michelle Pfeiffer („French Exit“)Rosamund Pike („I Care a Lot“)Anya Taylor-Joy („Emma“)„Der Rausch“ (Dänemark)„La Llorona“ (Guatemala)„Du hast das Leben vor dir“ (Italien)„Minari“ (USA)„Wir beide“ (Frankreich)

