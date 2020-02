Atze Schröder entschuldigt sich für Nazi-Verbrechen seines Vaters

Der Komiker Atze Schröder (54) hat sich bei der Holocaust-Überlebenden Eva Szepesi für die Nazi-Verbrechen seines Vaters entschuldigt. „Es waren viele Tragödien in unserer Familie, die unter den Teppich gekehrt wurden“, sagte Schröder in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz am Donnerstagabend.