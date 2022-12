Banshees of Inisherin mit den meisten Globe-Nominierungen

Die Nominierungen durch den Verband der Auslandspresse (HFPA) wurden am Montag in 27 Kategorien in LA bekanntgegeben. Die Trophäen werden am 10. Januar vergeben – nach der Debatte um mangelnde Diversität nun wieder im Fernsehen.Bei den besten nicht-englischsprachigen Filmen ist unter anderen der deutsche Kriegsfilm „Im Westen nichts Neues“ im Rennen, in dem das Wiener Burgtheater-Mitglied Felix Kammerer die Hauptrolle spielt.