Bester Südtiroler Kurzfilm wird prämiert

Im vergangenen Jahr zog Lisa Maria Kerschbaumers Film „Der kleine Cowboy“ das große Los und konnte den mit 1000 Euro dotierten DOLOMITALE Short Film Award mit nach Hause nehmen. Der Kinderfilm mit Thomas Hochkofler in der Hauptrolle konnte sich knapp gegen die anderen 7 Teilnehmerfilme durchsetzen. Am 25. September findet die erneute Edition des Wettbewerbs statt. Das spezielle an dem Preis: das anwesende Publikum bestimmt mittels Wahlzettel den Siegerfilm.Teilnahmeberechtigt sind alle Kurzfilme, an denen ein Südtiroler in einer kreativen Rolle teilgenommen hat. Diese können sich von der Regie bis zur hin Schauspielerei belaufen. Aber auch Filmberufe aus der Postproduktion werden repräsentiert, so beispielsweise die Komposition der Filmmusik, der Schnitt oder Sounddesign.Als Südtiroler verstehen sich alle in Südtirol geborenen oder wohnhaften Menschen. Die Filme dürfen die Länge von 30 Minuten nicht überschreiten.Da das Grödner Filmfestival sich als Förderer ladinischer Kultur versteht sind grundsätzlich auch alle Filme in rätoromansicher Sprache zugelassen, selbst wenn sie von außerhalb Südtirols kommen.

