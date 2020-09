„Big Bang Theory“-Star Jim Parsons hatte Corona

„Todd und ich hatten es beide schon früh. Es war ungefähr Mitte März. Wir wussten nicht, was es war. Wir dachten, wir hätten Erkältungen. Und (...) schließlich verloren wir unseren Geruchs- und Geschmackssinn“, sagte der 47-jährige Schauspieler während der „Tonight Show“ mit Jimmy Fallon.„Mir war nicht klar, wie vollständig der Geschmacks- und Geruchssinn verschwunden sein konnte“, sagte Parsons über die Symptome. „Wenn man in Quarantäne ist und wirklich nichts anderes tun kann, als zu essen, oh mein Gott, das war brutal“. Parsons spielte 12 Jahre lang die Rolle des Wissenschaftlers Sheldon Cooper in der US-Serie „The Big Bang Theory“.

dpa/stol