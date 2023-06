Blick ins Kino: Pas de Deux mit Rainer und François

Ozon wechselt in seiner Variante die Geschlechter von Fassbinders Drama „Die bitteren Tränen der Petra von Kant“ aus und erzählt die homosexuelle Liebesgeschichte im Jahr 1972 zugleich als biografischen Kommentar auf R.W.F. selbst. Titelfigur Peter ist Rainer, ein berühmter Regisseur (statt einer Modedesignerin wie Petra von Kant). Der Filmemacher ist zwar erfolgreich, aber psychisch und physisch kaputt.Ein devoter Diener namens Karl steht dem manischen Alkoholiker in seinem Kölner Atelier zur Seite. Dort spielt auch das gesamte Kammerspiel. Beim Besuch seiner einstigen Muse Sidonie (toll: Isabelle Adjani, die auch singt) lernt er den jungen Schauspieler Amir (Khalil Ben Gharbia) kennen. Amir ben Salem ist das Spiegelbild von Fassbinders Partner El Hedi ben Salem – oder auch dessen früher Liebe Günther Kaufmann, der „Die bitteren Tränen“ inspiriert haben soll. Die Liebe mit Amir beginnt idyllisch, doch im dritten Akt, nach 9n Monaten und gemeinsamen Filmprojekten, will Amir mehr und verlässt seinen Mentor.Peter/Fassbinder stürzt in eine verzweifelt-destruktive Phase, aus die ihn am Ende nur seine Mutter mit einem deutschen Einschlaflied holen kann – eine wunderbare Szene für Hanna Schygulla, die einst die junge Liebhaberin von Petra von Kant spielte. Hauptdarsteller Denis Ménochet wirft sich mit viel Energie in diese Ungustl-Rolle, ist jedoch zu elegant für einen echten Fassbinder-Doppelgänger. François Ozons Vexierspiel zwischen Fassbinder- Porträt und dialog-getreuer Variation auf seinen Film funktioniert. Doch der Wechsel ins Französische ändert die Stimmung deutlich.Ohne den Mut zum filmischen Pathos, für den Fassbinder sich einst bei Douglas Sirk inspirierte, schlägt Ozon eher eine moderne Tonlage an, wie er selbst sagt: „Ich nutzte im Stil eine Theatralität, die französischer, fast boulevardesker war. Einen Schuss Boulevard gibt es auch in Fassbinders Werk, aber dieser ist epischer, wie bei Brecht, und mehr auf Distanz. Die 'bitteren Tränen' in Fassbinders Stück und Film sind artifiziell, was sie wiederum schön macht. Aber mein Ziel war es, sie realer für das heutige Publikum zu machen. Diese Tränen sollen geteilt und nicht nur bewundert werden.“Ein in die Gegenwart geholtes Remake der „Petra von Kant“ bot sich schon durch die pandemischen Voraussetzungen an. „Peter von Kant“ ist die auf einen Raum begrenzte Erforschung von Begehren und Obsessionen als theatrerhaftes Kammerspiel. Das ist insofern konsequent, als sowohl Fassbinder als auch „Die bitteren Tränen“ ihre Wurzeln im Theater haben. Dennoch wirkt es hier stellenweise etwas eingeschränkt. Für Theater- und Fassbinder-Fans ist die Begegnung mit diesem Peter von Kant aber trotzdem interessant.