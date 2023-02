Blick ins Kino: „TÁR“ von Todd Field – Maestro ohne Taktgefühl

Hin und hergerissen zwischen Faszination und Abscheu

Termine:

Das liegt neben Regisseur Field und der Tiroler Editorin Monika Willi vor allem an einer Person: Cate Blanchett. Sie spielt die Titelfigur Lydia Tár phänomenal gut. In Venedig gewann sie dafür die Coppa Volpi als beste Schauspielerin. Auch der Oscar wird der Australierin schwer zu nehmen sein.Doch wer ist ihre Figur Lydia Tár? Auf den ersten Blick könnte man ihren Film für ein Biopic einer echten Stardirigentin halten, so genau erzählt der Film von ihrer Karriere, so präzise bettet er sie in die Realität der klassischen Musikwelt ein. Klassikfans werden ihre helle Freude haben.Als Schülerin von „Lenny“ Bernstein und vieles mehr wird Lydia Tár zu Beginn des Films vom Moderator einer Podiumsdiskussion ausführlich vorgestellt. Als erste Frau am Podium der Berliner Philharmoniker ist sie gerade dabei, die 5. Symphonie von Mahler einzuspielen, als eine neue Cellistin und alte Vorwürfe ihr durchgetaktetes Leben durcheinander bringen und ihre Schattenseiten zum Vorschein bringen.Doch Todd Field führt uns in seinem ersten Film seit vielen Jahren aufs Glatteis und präsentiert uns zunächst die glänzende Oberfläche eines Machtmenschen. Das Geschlecht ist dabei Teil des Tricks, um diese Geschichte frisch erscheinen zu lassen. Um Blanchett herum ist ein hochkarätiges Ensemble von Nina Hoss als Geigerin und Ehefrau von Tár bis zu Noémie Merlant als Assistentin.Das Tempo wird von Schnittmeisterin Monika Willi im Laufe der flüssigen und nicht unbedingt überlangen 160 Filmminuten kontinuierlich gesteigert. Dabei wird die Narration immer elliptischer, immer deutlicher treten die Lücken zu Tage. Lydia wird immer empfindlicher auf Geräusche und eine Prise Psychothriller mischt sich in das Drama.Am Ende offenbart sich ein aus fieberhaften Bruchstücken zusammengesetztes Porträt einer fiktiven Figur, die leider viele reale (männliche) Vorlagen hat. Als Zuschauer ist man hin und hergerissen zwischen Faszination und Abscheu. Und genau dieses verführerische Element der Macht ist die Essenz dieses großartigen Films.28. Februar, Filmclub Bozen3.-5. März, Meran, Ariston-Saal30. März, Sterzing, Stadttheater