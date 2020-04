„Bozen-Krimi“ holt Quotensieg im deutschen Fernsehen

Dahinter landete das ZDF mit dem Heimatdrama „Lena Lorenz: Sternenkind“, es interessierte 4,63 Millionen (13,5 Prozent). ProSieben landete auf Platz 3 mit der Show „Germany's Next Topmodel“ mit Heidi Klum – 2,52 Millionen (7,4 Prozent) schauten zu.Vox strahlte den Animationsfilm „Ich – Einfach unverbesserlich“ aus und zog damit 1,75 Millionen (5,1 Prozent) an. Sat.1 verbuchte mit der Krimiserie „Criminal Minds“ 1,57 Millionen Zuschauer (4,6 Prozent). RTL zeigte eine Wiederholung der Serie „Der Lehrer“ und zog damit 1,48 Millionen (4,4 Prozent) an. Mit dem Film „Transformers“ auf Kabel eins verbrachten 940 000 (2,9 Prozent) den Abend. ZDFneo zeigte den Actionfilm „Fast & Furious Five“ und kam auf 820 000 Zuschauer (2,4 Prozent).

dpa