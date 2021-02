Das sind die beliebtesten „Tatort“-Teams

So erreichten die Folgen von Thiel und Boerne (Axel Prahl und Jan Josef Liefers) der vergangenen 2 Jahre fast 13 Millionen Zuschauer. Das Duo hält sich somit weiter an der Spitze der beliebtesten „Tatort“-Teams. Im Vergleich zum Ranking vom November 2019 wurden die beiden Kommissare sogar noch beliebter.Auf Thiel und Boerne folgen die neuen Saarbrücker Ermittler Schürk und Hölzer. Diese erreichten im April 2020 10,44 Millionen Zuschauer und sicherten sich so den 2. Platz. Darauf folgen Ballauf und Schenk sowie Lindholm und Schmitz. Die Dresdner Ermittler Gorniak, Winkler und Schnabel hielten sich auf dem 5. Platz. Von Platz 11 auf Platz 6 schafften es die Stuttgarter Ermittler Lannert und Bootz.War das Schloss schon aufgebrochen und wem gehört der Bolzenschneider am Tatort? „Kann das mal einer rausfinden?“ Der erste Auftritt der neuen Ermittlerin im Dortmunder „Tatort“ ist schroff – und passt deshalb in das spezielle Team um den einsamen Wolf Peter Faber (Jörg Hartmann). Das Debüt der Niederösterreicherin Stefanie Reinsperger als Hauptkommissarin Rosa Herzog in „Heile Welt“ am Sonntag (ORF 2 und ARD, 20.15 Uhr) ist ein packender Fall rund um Rassismus und Hetze.Dass die Dreharbeiten mitten im Coronajahr 2020 die Drehorte mitbestimmten, erkennen unterdessen höchstens Eingeweihte und Einheimische: Ein schäbiger Hochhauskomplex mit dem zunehmend verwaisten Einkaufszentrum ist für Ruhrgebietsstädte zwar durchaus typisch – das „Gerberzentrum“ am Dortmunder Stadtrand aber fiktiv. Da man coronabedingt möglichst wenig hin und her reisen wollte, war ein Drehort im rheinischen Leverkusen zusätzlich zum Set in Köln gewählt worden, erklärte dazu der WDR.

stol/dpa/apa