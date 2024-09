„Den Silbernen Löwen widme ich meinem Vater“

Ein Film „made in Südtirol“ unter den ganz Großen der Kinowelt: Für ihren Streifen „Vermiglio“ erhielt die Bozner Regisseurin Maura Delpero bei den 81. Filmfestspielen von Venedig den Silbernen Löwen. Auch in Südtirol wurde viel gedreht, konkret im Klösterle Sankt Florian in Laag/Neumarkt und in dessen Umgebung. Unser Filmexperte Marian Wilhelm erklärt, worum es dabei geht – und die Regisseurin erzählt, was dieser Film mit ihrer Familiengeschichte zu tun hat.