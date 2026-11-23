Die Anreise von seinem Wohnort Baden-Baden nach Halle in Sachsen-Anhalt sei ihm „mit meinen 84 Jahren dann doch ein bisschen zu anstrengend“, sagte er der „Bild“-Zeitung. Eine Einladung des ZDF für ihn und seine Frau habe er deshalb absagen müssen – „so gern ich auch dabei wäre“. Stattdessen wolle Elstner die Sendung zu Hause im Fernsehen verfolgen. <BR \/><BR \/>Er sei gespannt, wie sich Bill und Tom Kaulitz als Moderatoren schlagen. Der 84-Jährige sei sich sicher, dass die Show ein Erfolg werde: „Die beiden sind lustig und bringen einen neuen, frischen Wind in die Sendung.“<BR \/>Elstner hat „Wetten, dass..?“ erfunden und von 1981 bis 1987 insgesamt 39 Mal moderiert. Sein Nachfolger Thomas Gottschalk führte 154 Mal durch die Show, zuletzt im November 2023. <BR \/><BR \/>Die Kaulitz-Brüder übernehmen die Moderation am 5. Dezember vorerst einmalig. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/abstimmung-die-kaulitz-brueder-und-wetten-dass-was-sagen-sie-dazu" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>