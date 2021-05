DiCaprio postet Foto von Drehstart für neuen Thriller

Der Schauspieler postete das Bild am Montag in den sozialen Medien. Es zeigt DiCaprio an der Seite von Lily Gladstone (34, „First Cow“) in den Rollen eines Ölarbeiters und einer Frau aus der Gruppe der Osage, amerikanischer Ureinwohner, um 1919 im ländlichen US-Staat Oklahoma.Der Thriller nach einer Sachbuch-Vorlage dreht sich um eine Mordserie an Mitgliedern der Osage, nachdem auf deren Land große Ölvorräte entdeckt worden waren. Regisseur Martin Scorsese will im Bezirk Osage unter Einbeziehung der dortigen Ureinwohner drehen. Das Projekt wird von Apple Studios produziert.Gladstone mimt eine Osage-Frau, die sich in den Neffen (DiCaprio) eines mächtigen Ranchers (Robert De Niro) verliebt. Der Viehzüchter steckt hinter den Morden. Jesse Plemons („Breaking Bad“) spielt einen FBI-Beamten, der den Verbrechen nachgeht.

apa/dpa