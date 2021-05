Die letzten Österreicher in der Ukraine

Er wollte mit der Kamera festhalten wie eine Ethnie überlebt, die es wohl nicht mehr lange geben wird. Über 3 Jahre war der Grödner Filmregisseur Lukas Pitscheider immer wieder vor Ort in der Westukraine um aufzunehmen. Einblick in seine Arbeit und was der gewonnene Preis für ihn bedeutet, lesen sie hier. + von Luis Mahlknecht