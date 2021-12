Die neue „Sisi“ und ihre Angst „vor dem totalen Kitsch“

Die Kaiserin von Österreich-Ungarn ist eine Schweizerin: Dominique Devenport, in Luzern geboren, verkörpert in der neuen „Sisi“-Miniserie, die ab 28. Dezember in ORF 1 zu sehen ist, die Titelrolle. Im Interview spricht die 25-Jährige über die Gründe für die Sisi-Faszination, die Unterschiede zu den „Sissi“-Filmen der 50er-Jahre und was sie Romy Schneider keinesfalls abspenstig machen möchte. + Von Thomas Rieder/APA