Mit sensationellen 16 Nominierungen geht das musikalische Vampir-Südstaatendrama „Blood & Sinners“ von Ryan Coogler als großer Favorit ins Oscar-Rennen – und übertrumpft damit die bisherigen Rekordhalter.<BR \/><BR \/>14 Gewinnchancen hatten in der langen Oscar-Geschichte der Klassiker „Alles über Eva“ von 1950, der „Titanic“-Blockbuster im Jahr 1998 und zuletzt das Film-Musical „La La Land“ (2017).<BR \/>Auf den Plätzen folgten bei den diesjährigen Nominierungen der Film „One Battle after Another“ mit 13 Nominierungen sowie „Frankenstein“, „Marty Supreme“ und „Sentimental Value“ jeweils mit 9.<BR \/><BR \/>Hier die wichtigsten Kategorien:<BR \/><h3>\r\nBESTER FILM<\/h3>„Bugonia“ <BR \/>„F1“ <BR \/>„Frankenstein“ <BR \/>„Hamnet“ <BR \/>„Marty Supreme“ <BR \/>„One Battle After Another“<BR \/>„The Secret Agent“ <BR \/>„Sentimental Value“ <BR \/>„Blood & Sinners“ <BR \/>„Train Dreams“ <BR \/><h3>\r\nBESTE REGIE<\/h3>Paul Thomas Anderson für „One Battle After Another“<BR \/>Ryan Coogler für „Blood & Sinners“ <BR \/>Josh Safdie für „Marty Supreme“ <BR \/>Joachim Trier für „Sentimental Value“ <BR \/>Chloé Zhao für „Hamnet“ <BR \/><h3>\r\nBESTE DARSTELLERIN<\/h3>Jessie Buckley für „Hamnet“ <BR \/>Rose Byrne für „If I Had Legs I'd Kick You“<BR \/>Kate Hudson für „Song Sung Blue“ <BR \/>Renate Reinsve für „Sentimental Value“ <BR \/>Emma Stone für „Bugonia“ <BR \/><h3>\r\nBESTER DARSTELLER<\/h3>Timothée Chalamet für „Marty Supreme“ <BR \/>Leonardo DiCaprio für „One Battle After Another“<BR \/>Ethan Hawke für „Blue Moon“ <BR \/>Michael B. Jordan für „Blood & Sinners“ <BR \/>Wagner Moura für „The Secret Agent“ <BR \/><h3>\r\nBESTER NEBENDARSTELLER<\/h3>Benicio Del Toro für „One Battle After Another“<BR \/>Jacob Elordi für „Frankenstein“ <BR \/>Delroy Lindo für „Sinners“ <BR \/>Sean Penn für „One Battle After Another“ <BR \/>Stellan Skarsgård für „Sentimental Value“ <BR \/><h3>\r\nBESTE NEBENDARSTELLERIN<\/h3>Elle Fanning für „Sentimental Value“ <BR \/>Inga Ibsdotter Lilleaas für „Sentimental Value“<BR \/>Amy Madigan für „Weapons“ <BR \/>Wunmi Mosaku für „Blood & Sinners“ <BR \/>Teyana Taylor für „One Battle After Another“ <BR \/><h3>\r\nBESTER DOKUMENTARFILM<\/h3>„Cutting Through Rocks“ von Mohammadreza Eyni und Sara Khaki <BR \/>„The Perfect Neighbor“ von Geeta Gandbhir <BR \/>„The Alabama Solution“ von Andrew Jarecki und Charlotte Kaufman <BR \/>„Come See Me in the Good Light“ von Ryan White <BR \/>„Mr. Nobody Against Putin“ von David Borenstein und Pavel Ilyich <BR \/>Talankin <BR \/><h3>\r\nBESTER AUSLANDSFILM<\/h3>„Ein einfacher Unfall“ von Jafar Panahi für Frankreich <BR \/>„The Secret Agent“ von Kleber Mendonça Filho für Brasilien <BR \/>„Sentimental Value“ von Joachim Trier für Norwegen <BR \/>„Sirât“ von Oliver Laxe für Spanien <BR \/>„The Voice of Hind Rajab“ von Kaouther Ben Hania für Tunesien