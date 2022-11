Diese Stars sind bei „Wetten, dass..?“ dabei

Nachdem die Fernsehshow „Wetten, dass..?“ nach 33 Jahren im Jahr 2014 eingestellt wurde, feierte die Kultsendung im vergangenen Jahr ihr Comeback. Nun kehrt TV-Legende Thomas Gottschalk zusammen mit Michelle Hunziker am Samstag, den 19. November für eine neue Ausgabe zurück.Wie das ZDF am Freitag mitteilte, sind wieder viele prominente Namen unter Gottschalks Gästen. Neben Hollywood-Star John Malkovich, Schauspielerin Veronica Ferres und ihrer Tochter Lilly Krug werden die Comedians Michael Bully Herbig und Christoph Maria Herbst für den ein oder anderen Lacher am Samstagabend sorgen.Auch zahlreiche Sportstars, darunter Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev und die Fußball-Nationalspielerinnen Alexandra Popp und Giulia Gwinn, zählen zu Gottschalks Gästen. Die Außenwette wird von Moderator Jochen Breyer und Fußballspieler Christoph Kramer begleitet. Für die musikalische Begleitung werden an diesem Abend Robbie Williams mit seiner neuen Single „Lost“, Herbert Grönemeyer und die aufstrebende Sängerin Tate McRae sorgen.Die Show wird ab 20.15 Uhr live aus der Messe in Friedrichshafen übertragen. Dann werden sich wieder Alt und Jung in Deutschland, Österreich, Schweiz und auch in Südtirol vor den Bildschirmen versammeln, wenn es heißt: „Top, die Wette gilt!“.