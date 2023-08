Diesseits und Jenseits der Gefühle – Kriminalgeschichte kommt in die Kinos

Ebenso düstere wie spannende Großstadt-Kriminalgeschichte

Queerness als Teil der Geschichte

Leni kommt frisch aus dem Gefängnis. Ihren neuen Freund Robert stellt sie bei einer Willkommensparty vor. Doch in Christoph Hochhäuslers „Bis ans Ende der Nacht“ ist nichts, wie es scheint. Denn Leni ist nur unter der Bedingung draußen, dass sie als Informantin im Drogenmilieu arbeitet. Und Robert ist verdeckter Ermittler und ihr Führungsoffizier.Zusammen sollen sie Kontakt zum Dealer Victor Arth herstellen, der seine Ware ohne Spuren übers Internet verkauft und den Leni von früher kennt. Die Wiederbegegnung wird bei einem Tanzkurs eingefädelt, den der Dealer mit seiner Frau Nicole besucht.„Ich wollte einen Film machen, der hitzig ist, schmerzhaft, rau, ein Melodram mit deutscher Popmusik, langen Brennweiten und einer Schärfentiefe auf Messers Schneide,“ erklärt Regisseur Christoph Hochhäusler. Er steht mit seinem Berlinale-Wettbewerbsbeitrag in bester Tradition klassischer 70er-Jahre-Thriller und französischer Polar Noir Filme.Doch das Intrigenspiel vermischt sich mit einer persönlichen Geschichte, die eine ordentliche Portion Fassbinder-Melodram in sich trägt, nicht nur bei den kräftigen Farben der Bildgestaltung und beim Retro-Filmplakat. Auch die Musik verbreitet Retro-Charme mit markanten deutschen Schlagern, von Hildegard Knefs „Ich erkenn Dich nicht wieder“ bis Karel Gotts „Rot und Schwarz“.Das gibt Hinweise auf die Emotionalität, die unter der kalten Oberfläche brodelt und zusehends herausbricht. „Ein Mehrfrontenkrieg der Gefühle entbrennt, in dem jede Entscheidung mindestens eine Seite gefährdet,“ wie Regisseur Hochhäusler es nennt. Die Macho-Coolness, speziell von Robert (Timocin Ziegler), ist nur ein Mantel, der eine alte Geschichte verbirgt, die die Gegenwart des Films einholt. Denn noch immer ist es nicht, wie es scheint.Denn Leni – soviel wird recht bald verraten – war mal ein Mann und damals mit Robert zusammen. Die Queerness und Transgender-Identität der Figur ist damit zugleich Thema, als Teil der Geschichte, und auch nicht. Denn der Film bleibt erfreulich konsequent auf der Genrefilm-Spur, ohne ins kopflastige Themen-Autorenkino abzugleiten und moralische Klischees abzuarbeiten.Genau das macht den zeitlosen Film aber auch so aktuell. Darstellerin Thea Ehre kommt aus Wels, für sie ist der Film der Durchbruch. Bei der Berlinale erhielt sie den – seit kurzem genderneutralen – silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle. Und die Authentizität dieser Besetzung mit einer Transperson verhindert billiges ausschlachten der Figur als Drehbuchtrick. Denn im Film ist ihre Figur die einzige, die sich wirklich selbst kennt und weiß, wer sie ist. Die anderen finden es vielleicht noch heraus.Filmclub Bozen