Dirigentinnen-Traum

Gut temporiert und kurzweilig geschnitten

Zahia möchte schon mit 17 Jahren Dirigentin werden, was belächelt wird. Ist sie doch eine Frau aus einer algerischen Familie wohnhaft in der Pariser Vorstadt. „Divertimento – Ein Orchester für alle“ von Marie-Castille Mention-Schaar spielt 1995. Zahia lässt sich von ihren Plänen nicht abbringen.Sie trifft den bekannten rumänischen Dirigenten Sergiu Celibidache, hervorragend gespielt von Niels Arestrup (spielte bei Spielberg, Tavernier, Schlöndorff, Angelina Jolie). Sergiu ist ein gestrenger Musiklehrer und macht mit einfachen Mitteln aus seinen Studentinnen gute Musiker. Zahia hält er für ein Talent und fördert sie. Aber er rät ihr von ihren Plänen ab. Er stellt sich auch Diskussionen über Sinn und Zweck eines Dirigenten. Das ist natürlich für alle, die nicht vom Fach sind sehr interessant.Und es wird über Kunst im Allgemeinen debattiert und in Binsenweisheiten dialogisiert, aber humorig. Die Regisseurin, mit dem vorigen Film „A Good Man“ in Cannes, erzählt eine Geschichte, die sich so oder ein bischen anders wirklich zugetragen hat. Sie schildert wie die junge Frau aus den Banlieues sich durchsetzt und gegen alle guten und kritischen Geister aus dem französischen Bürgertum ein eigenes Sinfonieorchester, namens Divertiment, aufbaut.Obwohl es seit Jahrhunderten Dirigentinnen gibt, wurden sie lange nicht entsprechend bekannt, da sie auf Grund gesellschaftlicher Vorbehalte selten in Lexikas vorkommen und ebenso selten medial wahrgenommen werden. Der Film ist gut temporiert und kurzweilig geschnitten. Ein Film über kulturelle Differenzen, aber auch ein Film über Musikgeschichte in einfacher Sprache außerdem spielen Generationenkonflikte eine Rolle.Die reale Zahia Ziouani engagiert sich für den Zugang aller Bevölkerungsgruppen zur Kultur und gehört heute zu den bekanntesten Dirigentinnen. Nach der Premiere gab sie ein Konzert mit ihrem Orchester. Vielleicht ist „Divertimento“ in seiner Machart etwas aus der Zeit gefallen, hat aber durch das unterhaltende Musikdesign und die hervorragenden schauspielerischen Leistungen mehrere Chapeaux verdient. Ein Orchesterfilm für alle.Filmclub Bozen und Ariston Meran in deutscher Sprache. Am Montag im Filmclub Original Movie in französischer Sprache mit deutschen Untertiteln.