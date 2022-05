Drehbuch einer Südtirolerin: Demnächst als Film auf Netflix? Drehbuch einer Südtirolerin: Demnächst als Film auf Netflix?

Streamingdienste wie Netflix brauchen jede Menge kreative Köpfe, die das Millionenpublikum bei Laune und die Filmmaschinerie am Laufen halten. Bei der Suche nach solchen Kinotalenten der Zukunft wird eine Partnerfirma des US-Riesen in unserem Land fündig. Gibt es auf Netflix demnächst eine Detektiv-Story mit Drehbuch und Schauplatz „made in Südtirol“? + Von Alex Zingerle