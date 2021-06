Dwayne Johnson: Mit Amazon Studios in Weihnachtsfilm-Stimmung

Gemeinsam wollten sie ein „enormes, lustiges und einzigartiges 'Red One'- Feiertagsuniversum für Familien in aller Welt“ schaffen, teilte der Schauspieler am Montag laut mit.Johnson ist bei „Red One“ mit seiner Produktionsfirma Seven Bucks und als Hauptdarsteller beteiligt.Das Projekt wird als weltumspannende Action – und Abenteuer-Komödiebeschrieben, Details über die Charaktere wurden aber nicht bekannt.Der Film soll Weihnachten 2023 herauskommen.„Fast & Furious“-Autor Chris Morgan liefert das Skript.

apa