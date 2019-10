Ehren-Oscar für Regisseurin Lina Wertmüller (91)

Die 91-jährige Regisseurin Lina Wertmüller ist besonders für ihren Film „Sieben Schönheiten“ aus dem Jahr 1975 bekannt, der für 4 Oscars nominiert war. Als erste Frau überhaupt war sie damals für den Regie-Oscar im Rennen.





Lina Wertmüller gilt als eine der besten Filmregisseurinnen aller Zeiten.Zu den ersten Gratulantinnen nach der Verleihung des Ehren-Oscars in Hollywood zählten die italienischen Schauspielerinnen Sophia Loren (85) und Isabella Rossellini (67), Tochter des Regisseurs Roberto Rossellini.Neben dem Ehren-Oscar bekommt Wertmüller am heutigen Montag auch einen Stern auf dem „Walk of Fame“ in Hollywood.

ds