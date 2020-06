„Ferris macht blau“-Stars auf YouTube wiedervereint

In die YouTube-Sendung „Reunited Apart“ des Schauspielers Josh Gad schalteten sich Matthew Broderick, Alan Ruck und Mia Sara ein, die im Coming-of-Age-Streifen von Regisseur John Hughes die Hauptfigur Ferris Bueller und dessen Freundeskreis spielten.Auch Jennifer Grey, die mit „Dirty Dancing“ weltbekannt wurde und in dem Film Ferris' Schwester mimt, war in der Episode zu sehen. Es ist nicht das erste prominente Wiedersehen auf dem Kanal von Josh Gad: 2 Wochen zuvor traten unter anderem Sigourney Weaver, Bill Murray und Dan Aykroyd bei der „Ghostbusters“-Reunion auf.

apa/dpa