Festival Cannes mit Stars und rotem Teppich gestartet

Zur Gala kamen am Dienstagabend unter anderem Marion Cotillard und Adam Driver. Sie spielen die Hauptrollen in dem Musikfilm „Annette“, mit dem das Festival startete.„Annette“ ist der neue Film des französischen Regisseurs Leos Carax („Die Liebenden von Pont-Neuf“). Der 60-Jährige arbeitete dafür eng mit der US-amerikanischen Band Sparks zusammen, die eigens dafür den Soundtrack schrieb.Über den roten Teppich an der südfranzösischen Croisette lief am Abend auch Jodie Foster. Die US-Schauspielerin, Regisseurin und zweifache Oscar-Preisträgerin („Das Schweigen der Lämmer“ und „Angeklagt“) wurde am Abend mit einer Ehrenpalme für ihr Lebenswerk geehrt.Im Wettbewerb des wichtigsten Filmfestivals der Welt konkurrieren bis Ende nächster Woche 24 Beiträge um die Hauptpreise, darunter die Goldene Palme für den besten Film.Wer zu den Gewinnern zählt, wird die Jury mit ihrem Vorsitzenden, dem US-amerikanischen Regisseur Spike Lee, am 17. Juli verkünden. In der Jury sitzt auch die österreichische Regisseurin Jessica Hausner.2020 fand das Festival wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Im Jahr davor wurde die südkoreanische Satire „Parasite“ mit der Goldenen Palme ausgezeichnet. Der Film von Regisseur Bong Joon-ho gewann später auch noch 4 Oscars.

apa