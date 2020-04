Film Festival Bozen ist für 2020 abgesagt

Filmbegeisterte würden sich vor dem Filmclub in der Bozner Dr. Streitergasse begrüßen. Die Gespräche, sie wären angeregt!Aber: Leider wird am 21. April aufgrund der derzeitigen Coronakrise der Eröffnungsfilm nicht die Festivalwoche einleiten. Auch der Ersatztermin, den im März noch optimistisch auf Anfang Juni verlegt worden war, ist aus heutiger Sicht keine Option – zu unsicher sind die Prognosen hinsichtlich einer Wiederaufnahme von kulturellen Veranstaltungen noch vor dem Sommer.Die 34. Ausgabe des Bolzano Filmfestivals Bozen wird dieses Jahr ausfallen. Schweren Herzens, wie Festivalleiterinbetont: „Wir haben mit viel Begeisterung und Herzblut an der Ausgabe 2020 gearbeitet und das Programm war schon sehr weit entwickelt. Da schmerzt es heute sehr, dass wir es nicht mit unserem Publikum und den Gästen teilen können. Gerade in dieser harten Zeit, merken wir doch, wie wichtig und notwendig es ist, Kultur mit anderen Menschen zusammen zu erleben. Wie wichtig es ist, Filme in einem vollen Kinosaal vorzustellen und eine direkte Reaktion vom Publikum zu erhalten. Das gemeinsame Erleben im Kinosaal und der Austausch danach sind ein wesentlicher Bestandteil dessen, warum man Film liebt und warum Kino und Festivals nicht durch Streaming ersetzbar sind.“Auch wenn es keine digitale Ausgabe des Festivals geben wird, verabschiedet sich das Filmfestival nicht sang- und klanglos ins Jahr 2021. An einigen Überraschungen im Herbst wird bereits gearbeitet.

eva