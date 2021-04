Film Festival Bozen: Über 7000 Zuschauer bei Online-Ausgabe

„Von den Zahlen her und von den zahlreichen positiven Rückmeldungen, die uns immer wieder erreichen, können wir mehr als zufrieden sein. Es war auch für uns ein Experiment: Wir mussten in letzter Minute alles auf eine reine Online-Ausgabe umstellen, obwohl wir natürlich lieber unser Publikum im Kino begrüßt hätten. Aber es hat funktioniert: Die Menschen haben unser Angebot angenommen und haben sich die Filme angesehen, die wir für sie ausgewählt haben“, erklärt Christanell.Im Festivalzeitraum wurde das Online-Kino auf der Webseite des Festivals täglich über 2000 mal aufgerufen, auch über die Social-Media-Kanäle konnte eine große Reichweite erlangt werden. Der Festivalpass, mit dem man 40 Filme für 19,50 Euro sehen konnte, war bereits am Morgen des dritten Festivaltages ausverkauft.Die Events des Festivals, wie Eröffnung, Nouvelle WAAG Talks und Preisverleihung, wurden im Durchschnitt über 200 Mal angesehen. Es gab über 7000 Zuschauer, die täglich Filme im Online-Programm angesehen haben.„Was uns sehr gefreut hat“, so Martin Kaufmann, Programmdirektor des Festivals, “sind die Komplimente für die Qualität der ausgewählten Werke, auch von den internationalen Jurys. Und dass das Angebot so gut angenommen werden würde, war wirklich nicht vorherzusehen.“Mit dem 18. April endete diese 34. Ausgabe des Filmfestivals, jedoch bleiben alle Talks und Filmgespräche mit den Regisseurinnen und Regisseuren online: Auf der Webseite des Festivals und auf der YouTube Seite Filmclub Live.

stol