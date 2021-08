Filme der Woche im Cineplexx

Am vergangenen Freitag war ein historischer Tag für Algund: Seitdem hat das Burggrafenamt sein erstes Multiplex-Kino. Ab dem morgigen Donnerstag wird im neuen Cineplexx Algo – ebenso wie im Cineplexx Bozen – der Film „Reminiscence“ gezeigt.Mit „Reminiscence“ legt Autorin, Regisseurin und Produzentin Lisa Joy einen packenden Action-Thriller vor. Nick Bannister (Jackman) lebt an der durch den steigenden Meeresspiegel überfluteten Küste von Miami. Das Spezialgebiet des Privatdetektivs ist der menschliche Verstand: Seinen Auftraggebern hilft er dabei, in die dunkelsten Winkel ihres eigenen Geistes vorzudringen und dort Zugang zu verschütteten Erinnerungen zu finden. Bannisters Leben verändert sich radikal, als mit Mae (Ferguson) eine neue Klientin auftaucht.Aus einem einfachen Auftrag entwickelt sich eine gefährliche Besessenheit. Während er versucht, die Wahrheit über Maes Verschwinden herauszufinden, deckt Bannister eine brutale Verschwörung auf. Am Ende muss er sich die Frage stellen: Wie weit kann man gehen, um die Menschen, die man liebt, zu halten?US2021Lisa JoyRebecca Ferguson, Hugh Jackman, Thandiwe Newton, Marina de Tavira, Daniel Wu116 Min.Action, Romanze/Liebe, ThrillerSequel zu „Candyman“ aus dem Jahr 1992 unter Nia DaCostas Regie. Oscar-Gewinner Jordan Peele bringt mit „Candyman“ eine Horrorfilm-Ikone dahin zurück, wo alles begann: in ein einst heruntergekommenes Viertel von Chicago.Ein Jahrzehnt nach dem Abriss des letzten Wohnturms hat die Gentrifizierung auch das Viertel Cabrini Green erreicht. Der Künstler Anthony McCoy und seine Freundin, die Galeristin Brianna Cartwright beziehen eine luxuriöse Eigentumswohnung in dem einst sozial schwachen Stadtteil, der längst zu einem Hotspot für Besserverdiener geworden ist. Doch Anthonys Karriere als Künstler stagniert. Eines Tages erfährt er zufällig durch einen alteingesessenen Bewohner von den ebenso tragischen wie grausamen Hintergründen der Candyman-Legende.Bemüht, seinen Status in der Chicagoer Kunstwelt zu erhalten, beginnt Anthony die makabren Details als Inspiration für neue Werke zu nutzen. Er ahnt nicht, dass er dadurch ein totgeglaubtes Grauen wiedererweckt und eine erneute Horror-Welle von Gewalt und Tod auslöst, die ihn weit mehr kosten könnte als seine Karriere …US2021Nia DaCostaTony Todd, Yahya Abdul-Mateen II, Nathan Stewart-Jarrett, Teyonah Parris, Colman Domingo91 Min.Horror/ThrillerWillkommen zur Fortsetzung der Actionkomödie „Killer's Bodyguard“ mit dem Trio Infernale: Salma Hayek, Samuel L. Jackson und Ryan Reynolds!Sie sind wie Hund und Katze, Himmel und Hölle, Whitney und Britney: Bodyguard Michael Bryce (Ryan Reynolds) und Auftragskiller Darius Kincaid (Samuel L. Jackson)! Das seltsamste tödliche Paar der Welt ist zurück und begibt sich erneut auf eine lebensgefährliche Mission.Bryce – immer noch ohne Lizenz und gerade in einem absolut notwendigen Sabbatical – wird von Kincaids noch unberechenbarerer Ehefrau, der international gesuchten Verbrecherin Sonia (Salma Hayek), zurück in den Dienst gezwungen.In kürzester Zeit treiben ihn seine hochgefährlichen Schützlinge einmal mehr in den Wahnsinn und darüber hinaus findet sich das Trio plötzlich in einen globalen Konflikt verwickelt: Europa gegen einen rachsüchtigen und gefährlichen Irren (Antonio Banderas) – Bryce und die Kincaids mittendrin!US2021Patrick HughesRyan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Antonio Banderas, Morgan Freeman117 Min.Action, Komödie, Thriller

