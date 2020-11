Filmkunst aus dem Unterland: Aurer Regisseurin dreht Musikvideo für Weltstar

Sarah Scherer: Der Dreh für das Video fand schon 2019 statt. Es ist interessant, dass die Geschichte nun, neu interpretiert, an Aktualität gewinnt. Das fasziniert mich an der Kunst: Sie ist immer wieder zeitlos.Scherer: Viele Produktionen mussten verschoben, abgesagt oder in anderer Form umgesetzt werden. Ein Umstand, der für die gesamte Branche eine echte Herausforderung ist. Es gibt kaum noch Planungssicherheit. Als freischaffende Künstlerin versuche ich jedoch, das Beste aus der Situation zu machen: Ideen, die schon lange in meinem Kopf herumschwirren, kann ich jetzt ausfeilen.Scherer: Phil und ich lernten uns vor 6 Jahren über gemeinsame Freunde kennen. Er hat immer meine Arbeiten beobachtet und meinte, es würde ihn interessieren zu sehen, wie ich als Filmemacherin seine Single als Musikvideo visualisieren würde.Scherer: Ja, Phil ließ mir bei der Konzepterstellung vollkommene künstlerische Freiheit. Er brachte mir damit ein hohes Vertrauen entgegen. Wir sprachen viel darüber, was der Song für ihn bedeutet, gingen gemeinsam ins Museum, um uns inspirieren zu lassen und hatten beide den Wunsch, auch mit Tanz zu arbeiten.Scherer: Die Interpretation bleibt wie so oft dem Zuschauer überlassen. Für mich liegt die Bedeutung von „Beautiful Wounds“ in der Auffassung, dass der Mensch durch die Narben seiner Lebenserfahrung an Schönheit und Stärke gewinnt: Wir werden menschlicher, einfühlsamer und kraftvoller. Wir können nicht anders, als den Erinnerungen, Rückschlägen und Herausforderungen, die wir erleben, einen Sinn zu geben und diese im besten Fall mit offenen Armen zu empfangen.Scherer: Wie die Tänzer im Video wünsche auch ich mir, niemals aufzuhören nach den Sternen zu greifen – was das auch immer für jeden Einzelnen bedeuten mag. Das Leben ist in einem ewigen Kreislauf begriffen, manchmal auch mit einer Achterbahnfahrt dazwischen, so wie wir auch die Zeit in diesem Jahr 2020 erleben.Scherer: Der Hauptdarsteller blickt in das weiße Rauschen eines Bildschirms, bevor er in seine Traumwelt aus abstrakten Erinnerungen taucht. Dies kann als Störquelle der Erinnerung ausgelegt werden, sowie auch als die Mikrowellenstrahlung des Universums etwa. Dass wir während des Lockdowns jetzt auch sehr viel Zeit alleine vor dem Bildschirm verbringen, uns damit beruhigen oder aufwühlen lassen, ist ein spannender Zufall.Scherer: Ich genieße es immer wieder, spartenübergreifend zu arbeiten und freue mich darüber, wenn das möglich ist oder das Werk dies sogar verlangt. Oft ist es sehr hilfreich, wenn man mit dem Ensemble „dieselbe Sprache spricht“ und die Liebe und Wertschätzung für ihren Beruf teilt.Scherer: Schon während meiner Schauspielausbildung faszinierte mich der Perspektivenwechsel zwischen „auf der Bühne / vor der Kamera“ und „hinter der Bühne/Kamera“. Nach den ersten Projekten als Regisseurin hatte ich bald Blut geleckt und konnte nicht mehr damit aufhören. Seitdem versuche ich, eine ausgewogene Mischung zwischen den beiden Berufen erreichen. Eine Dynamik die mich immer wieder aufs Neue inspiriert.Scherer: Obwohl es im Grunde genommen 2 sehr unterschiedliche Arbeitsprozesse sind, könnte ich mich im Moment nicht zwischen den beiden Welten entscheiden. Die Regiearbeit am Theater ist im ewigen Wandel begriffen, während im Film auf ein Ergebnis hingearbeitet wird, welches bis in alle Ewigkeit sozusagen ins Zelluloid eingebrannt ist. Glücklicherweise haben beide Welten den Anspruch, eine Geschichte zu erzählen, die Menschen berührt.

