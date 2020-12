Filmlocation Südtirol auf der internationalen Leinwand

Das beweisen nicht nur die zahlreichen, von IDM Südtirol unterstützten Filmprojekte, die zwischen den Lockdowns in kürzester Zeit im Land abgedreht wurden. Das zeigen auch die Erfolge, die IDM-geförderte Produktionen bei internationalen Festivals und Wettbewerben einheimsen konnten.So hat etwa Carlo Sironis „Sole“ soeben einen European Film Award gewonnen, und die Boznerin Maura Delpero durfte (digital) den „„Young Talent Award„ von Women in Motion“ des Cannes Film Festival entgegennehmen. Vor Kurzem wurde auch bekanntgegeben, dass „Der menschliche Faktor“ des Kastelruthers Ronny Trocker beim Sundance Filmfestival laufen wird - dem international wichtigsten Festival für Independent Filme. Und die junge Bozner Regisseurin Nancy Camaldo ist mit „Windstill“ im offiziellen Wettbewerb des Filmfestivals Max Ophüls.„Die Filmbranche in Südtirol ist sehr lebendig – trotz Coronapandemie“, sagt Vera Leonardelli, Abteilungsdirektorin Business Development von IDM. „Das Drehjahr 2020 begann mit Verspätung, war dann aber umso intensiver, wobei alle Dreharbeiten mit strengen Schutzmaßnahmen realisiert werden mussten – eine Herausforderung für die Produktionsfirmen, die sie sehr gut gemeistert haben.“Festivals und Filmfeste habe es in diesem Jahr nicht viele gegeben. Deshalb sei es umso beachtlicher, dass dabei doch zahlreiche IDM-geförderte Produktionen gezeigt und auch ausgezeichnet wurden. „Das unterstreicht die Qualität und die Wettbewerbsfähigkeit der von uns unterstützten Projekte“, so Leonardelli.Den Reigen der Auftritte bei renommierten Festivals startete der Film „Siberia“ von Abel Ferrara, der im Februar am offiziellen Wettbewerb der Berlinale 2020 teilnahm. „Faith“ von Valentina Pedicini wurde zudem in der „Woche der Kritik“ gezeigt, während „Sole“ in der Sektion „Berlinale Special“ lief. Das Drama von Carlo Sironi wurde von IDM in der Produktionsvorbereitung gefördert und bekam letzte Woche den European Film Award in der Kategorie „European Discovery“ überreicht.„Hochwald“, der Debütfilm der Bozner Regisseurin Evi Romen mit dem Pusterer Schauspieler Thomas Prenn in der Hauptrolle, gewann auf dem Film Festival Zürich das „Goldene Auge“ für den Besten Film und lief zudem auf der Viennale, dem Torino Film Festival und dem hochkarätigen Tallinn Black Nights Festival.Zu großen Teilen in Südtirol abgedreht wurde auch die TV-Tragikomödie „Eine harte Tour“, in der mit Anna Unterberger ebenfalls eine Südtiroler Schauspielerin eine Hauptrolle spielt. Der Film, für dessen Produktion die aus Bruneck stammende Annie Brunner verantwortlich zeichnet, erhielt den Deutschen Fernsehpreis in den Kategorien „Bester Film Fiktion“ und „Bestes Drehbuch Fiktion“.