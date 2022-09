Glenn Close ist heuer Jurypräsidentin in San Sebastián

Hollywoodstar Glenn Close wird heuer die Jury des internationalen Filmfestivals in San Sebastián leiten. Wie die Organisatoren der Filmfestspiele in Nordspanien am Freitag mitteilten, gehören auch die dänische Regisseurin Tea Lindeburg, der argentinische Filmproduzent Matías Mosteirín und die französische Filmemacherin Antoinette Boulat der Jury an.