Groschups Klassiker zum Wiedersehen: „Der weiße Rausch“

„Der weiße Rausch“, der in Österreich unter dem Verleihtitel „Sonne am Arlberg“ in die Kinos kam, feiert in ausgelassener Stimmung (und mit aus heutiger Sicht teils skurriler, teils unfreiwilliger Komik) das Skiparadies auf dem Arlberg. Vor allem aber gelingen Arnold Fanck und seinen Kameraleuten unvergleichliche Aufnahmen in der modernen Ästhetik der experimentellen Fotografie der zwanziger Jahre. + Von Helmut Groschup