Groschups Klassiker zum Wiedersehen: „Die Brücke am Kwai“

Filmkritiker Helmut Groschup durchstöbert für Sie YouTube und stellt wöchentlich hier einen Klassiker vor. Heute: „Die Brücke am Kwai“ (The Bridge on the River Kwai) von David Lean (Großbritannien, USA 1957). + Von Helmut Groschup