Groschups Klassiker zum Wiedersehen: „Dinner for one“

Im Jahr 1962 wurden Peter Frankenfeld und Regisseur Heinz Dukehase in Blackpool auf die Version von Frinton aufmerksam. Sie luden die Darsteller in Frankenfelds ARD-Sendung „Guten Abend, Peter Frankenfeld“ ein. Dort führten Frinton und seine Partnerin May Warden am 8. März 1963 „Dinner for One“ live auf.