Groschups Klassiker zum Wiedersehen: „Rat mal, wer zum Essen kommt“

Als der Film im Jahre 1968 in die Kinos kam, war dies inmitten eines Jahres, welches zu den wohl geschichtsträchtigsten für die USA in diesem ohnehin turbulenten Jahrzehnt gehört. Denn während in Vietnam der Krieg immer weiter ging, konnte die Bürgerrechtsbewegung unter Martin Luther King bedeutende Siege für sich erzielen. + Von Helmut Groschup