Großes Rätselraten: Wird Idris Elba der neue James Bond?

Hohe Ansprüche

Als in einer Szene des Films von Autor Neil Cross (54) ein Barkeeper Luther einen Martini mixen will – bekanntermaßen das Lieblingsgetränk von James Bond – winkt der fast schon angewidert ab. „Es ist definitiv ein keckes Augenzwinkern. Neil hat es geschrieben und ich war mir erst etwas unsicher. Aber es ist lustig und wir meinten es respektvoll“, sagte Idris Elba (50) der Deutschen Presse-Agentur.Elba wird seit Jahren als möglicher Nachfolger von Daniel Craig (55) als James Bond gehandelt. Ein Gerücht, das er mehrmals dementiert hat.Seit dem Kinostart des bisher letzten Bond-Films „Keine Zeit zu sterben“ sind mittlerweile eineinhalb Jahre vergangen. 007-Fans auf der ganzen Welt fragen sich, wer denn der nächste und damit siebte Bond-Darsteller nach Sean Connery, George Lazenby (83), Roger Moore, Timothy Dalton (76), Pierce Brosnan (69) und eben Daniel Craig sein soll.Die Gerüchteküche brodelt. Unzählige Namen geisterten bereits durch den Blätterwald, unter anderem war von James Norton (37), Aidan Turner (39), Tom Hiddleston (42), Damian Lewis (52) und etlichen weiteren war schon die Rede.Natürlich müssen James-Bond-Kandidaten gewissen Anforderungen entsprechen. Bond muss Brite sein, nicht zu alt, da er ja in der Regel für mehrere Filme unter Vertrag genommen wird, und nicht allzu bekannt, damit die Marke James Bond nicht in den Hintergrund rückt.Der Drehstart für den nächsten Bond-Film ist allerdings nicht vor 2024 geplant. Im Sommer 2022 gab es noch nicht mal ein Drehbuch. Die Frage, wer der neue James Bond wird, bleibt deswegen weiterhin offen.