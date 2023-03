IDM unterstützt 12 Filmproduktionen in Südtirol

3,4 Millionen Euro an Wertschöpfung

IDM Südtirol hat im ersten von 3 Calls des Jahres 9 Produktionen aus Italien, davon 6 aus Südtirol, eine aus Deutschland und 2 aus Österreich zugelassen. IDM ist dabei den Empfehlungen einer hochkarätigen Expertenkommission gefolgt, die alle eingereichten Projekte genau begutachtet hat.„In dieser Förderrunde kommt die Hälfte aller zugelassenen Projekte aus Südtirol selbst. Diese Steigerung des Südtirolanteils an geförderten Produktionen ist ein Trend, der bereits seit längerem zu beobachten ist. Das bedeutet, dass unsere Produktionsunternehmen schon seit Jahren absolut auf Augenhöhe mit jenen aus Deutschland, Italien und Österreich angesiedelt sind und dank ihres fundierten Know-hows und professionellen Netzwerks interessante internationale Kooperationen eingehen“, sagt Vera Leonardelli, Direktorin Business Development bei IDM.Für die genehmigten Projekte sollen 77 Tage in Südtirol gedreht werden, derzeit geplant sind Dreharbeiten quer durchs Land, vom Oberpustertal über das Schnals- und Eggental bis zum Schlerngebiet.Das Fördervolumen dieser Runde beträgt 1,5 Millionen Euro, aber im Land bleiben über 3,4 Millionen Euro. „Die Produktionen, die von uns gefördert werden, müssen sich verpflichten, mindestens 150 Prozent der Fördersumme wieder im Land auszugeben. In dieser Förderrunde liegen wir sogar bei fast 230 Prozent“, erklärt Leonardelli in einer Aussendung.