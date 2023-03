„Im Westen nichts Neues“-Film schon 1930 bei Oscars ausgezeichnet

Erste deutschsprachige Version nun für 9 Oskars nominiert

Die Verfilmung von Erich Maria Remarques Roman, der englischsprachige Streifen „All Quiet on the Western Front“, war 1930 mit 4 Nominierungen ins Oscar-Rennen gegangen – und holte die Preise als bester Film und für die Regie von Lewis Milestone. In den Sparten Drehbuch und Kamera ging er leer aus.Der jüdische Schwabe Carl Laemmle, der 1912 in Hollywood die legendären Universal Studios gegründet hatte, und sein Sohn Carl Jr., der den Film produzierte, wurden gefeiert. Bei den dritten Academy Awards im vor etwa 17 Jahren abgerissenen Ambassador-Hotel in Los Angeles gab es lediglich 8 Preis-Sparten, darunter auch für Schauspieler, Ton und Ausstattung.Bei Kritikern und an den Kinokassen in den USA war Milestones Tonfilm mit seiner schonungslosen Darstellung des Ersten Weltkriegs ein großer Erfolg. „Variety“ etwa lobte damals den fesselnden Realismus. Der Film solle Jahr für Jahr in allen Sprachen und allen Ländern gezeigt werden, „bis das Wort Krieg aus den Wörterbüchern gestrichen wird“, schrieb das Filmblatt.Der Kinostart in Deutschland wurde dagegen von heftigen Protesten, Zensurauflagen und Verboten begleitet. Bei den ersten Vorführungen in Berlin im Dezember 1930 randalierten Nationalsozialisten unter Anleitung des späteren NS-Propagandaministers Joseph Goebbels im Kino. Der Film wurde als Verunglimpfung deutscher Soldaten angeprangert, zeitweise verboten und erst nach Kürzungen wieder gezeigt.Nach der Machtübernahme Adolf Hitlers wurde auch das Buch „Im Westen nichts Neues“ verboten – es war eines der Werke, die im Mai 1933 bei der berüchtigten Bücherverbrennung vernichtet wurden.Ein weiteres Mal wurde der Roman 1979 in Hollywood verfilmt. US-Regisseur Delbert Mann holte mit seiner TV-Neuauflage den Golden Globe für den besten Fernsehfilm.Die erste deutschsprachige Version von Edward Berger hat nun 9 Oscar-Chancen, darunter in der Königssparte „Bester Film“, internationaler Film, Musik, Kamera und adaptiertes Drehbuch. Bei den britischen Filmpreisen räumte „Im Westen nichts Neues“ kürzlich 7 Baftas ab, auch als „Bester Film“ und für Regie.Von den meisten US-Kritikern wurde die Netflix-Produktion begeistert aufgenommen. In Deutschland dagegen gab es auch Kritik – etwa, dass Berger häufig von der Vorlage abweiche, Handlungen und Personen als Effekthascherei hinzufüge.Die deutsche Kulturstaatsministerin Claudia Roth wird zur Preisverleihung nach Los Angeles reisen, teilte ihre Pressestelle mit. Die Grünen-Politikerin wird während ihres Aufenthalts vom 9. bis 13. März auch mit dem Filmteam zusammentreffen, geplant sind Gespräche unter anderem mit Berger sowie den Schauspielern Daniel Brühl und Felix Kammerer.