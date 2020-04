Indiana Jones 5 nun erst für 2022 geplant

Statt wie zuletzt geplant im Juli 2021 soll die Abenteuersaga nun erst im Sommer 2022 in die Kinos kommen, wie die Branchenblätter „Variety“ und „Hollywood Reporter“ am Freitag berichteten. Dann wäre Ford schon 80 Jahre alt.Im Februar war bekannt geworden, dass Steven Spielberg (73) nach 4 „Indiana Jones“-Filmen die Regie des geplanten 5. Teils abgibt.Der Star-Regisseur will weiterhin als Produzent mitwirken, James Mangold („Walk the Line“, „Wolverine: Weg des Kriegers“) soll nun den Film inszenieren.2016 hatte der Disney-Konzern das 5. „epische Abenteuer“ für Juli 2019 groß angekündigt, mit Spielberg auf dem bewährten Posten hinter der Kamera.Doch es gab mehrere Aufschübe, der letzte für einen Kinostart im Juli 2021. Die Dreharbeiten sollten in diesem Sommer beginnen.Seit 1981 spielte Ford die Rolle des draufgängerischen Professors viermal, zuletzt 2008 in „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“.

apa