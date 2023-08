Intime Explosion

KOMMENTAR

Das Porträt dreht sich um den Star-Wissenschaftler J. Robert Oppenheimer – als „Vater der Atombombe“ am Cover des Time-Magazine – und seine spätere Verfolgung durch die wissenschaftsfeindlichen Antikommunisten in der paranoiden McCarthy-Zeit. Es geht um die Gewissenskonflikte des jüdischen Amerikaners, die schrecklichste Waffe der Menschheitsgeschichte zu entwickeln, um den Nazis zuvorzukommen. Welche Verantwortung trägt der vom unglaublichen Cillian Murphy gespielte ebenso brillante wie charismatische Wissenschaftler? Das sind die Fragen, die Christopher Nolan in seiner Verfilmung des Buchs „American Prometheus“ umtreiben.Der neueste Streich des mittlerweile selbst zur Marke gewordenen Briten hat wenig mit seiner einflussreichen Batman-Trilogie oder dem Action-Thriller „Tenet“ von 2021 gemein. Ja noch nicht einmal mit dem ebenfalls historischen Schlachtenepos „Dunkirk“.Diesmal richtet er die Kamera nur auf die bis zur letzten Rolle starbesetzten, fast ausschließlich männlichen Figuren und hört ihren Dialogen zu. Dass er das stolze 180 Minuten und 44 Sekunden lang macht und dafür das bestmögliche analoge Bildformat IMAX-70-mm einsetzt, ergibt eine ungewöhnliche spannende Mischung, auch wenn es durchaus Schwachpunkte gibt, wie etwa die beiden unterbeleuchteten Frauenfiguren. Normalerweise wird so einer Erwachsenen-Geschichte ohne Superhelden und Action weder das Budget noch die breite Aufmerksamkeit zuteil, die „Oppenheimer“ diesen Sommer bekommt.Doch dieser Film hat die große Leinwand verdient. Und eine Atombombe explodiert dann ja auch noch irgendwann.Filmclub, Cineplexx, UCI Cinemas BozenChristopher Nolan hat einen Fetisch. Er liebt das Analoge. Man könnte es Nostalgie oder Retro nennen, doch Nolan geht einen Schritt weiter. Unter den Filmemachern von Rang und Namen ist er der feurigste Kämpfer für den Erhalt des analogen Filmmaterials. Er möchte sich und seinen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit erhalten, auf 35-mm-Filmmaterial zu drehen. Seine eigenen Filme nimmt er bevorzugt auf dem noch besseren 65-mm-Material auf, dereinst auch als Antwort auf das Fernsehen entwickelt. Und sein neuester Streich „Oppenheimer“ ist sogar noch einmal mit höherer Auflösung gefilmt. Für die Technik-Feinspitze: Bei der IMAX-Variante ist das Bild in Längsrichtung am Filmstreifen und daher noch einmal größer. Das entspricht laut Nolan im digitalen Zeitalter in etwa einer Auflösung von 18.000 Pixeln. Unglaubliche Schärfe und schöne chemische Farben!Doch der analoge Fetisch hat in der Präsentation auch einen Haken: Weltweit gibt es nur 30 Kinos, die den Film in seinem Original-Format analog projezieren können, in Kontinentaleuropa gar nur ein einziges in Prag. Wer also die Qualität wie Nolan schätzt, muss eine weite Pilgerreise auf sich nehmen.Doch Christopher Nolan geriet mit seinem Analog-Fetisch auch in die Kritik. Denn die Behauptung, dass die Explosion der Atombombe im Film ganz ohne digitale Spezialeffekte inszeniert wurde, dürfte dann doch nicht ganz haltbar sein. Es wurden zumindest gefilmte Bilder digital zusamenkomponiert. Praktisch, dass die Produktionsfirma im Abspann gleich eine ganze Reihe von Effekt-Künstlern vergessen hat. Ob das absichtliche Täuschung oder doch ein Sturm im Wasserglas ist – wer weiß? Fakt ist: Kein moderner Film kommt im Nachhinein ohne digitale Hilfsmittel aus, zumal ein historischer Film, bei dem moderne Elemente aus dem Bild entfernt werden müssen. Dass es dennoch ehrenwert ist, nicht alles vor einer grünen Leinwand oder Bildschirm zu drehen und digital einzufügen, steht dennoch außer Zweifel. Der Computer kann helfen, eine Illusion glaubhaft zu machen. Aber am Ende reproduziert ein Film immer ein Stück Wirklichkeit.