„Io Capitano“ großer Sieger bei italienischem Filmpreis

Kleine David-Statue als Preis

Der Film von Matteo Garrone „Io Capitano“ über die Flucht zweier Afrikaner nach Europa bekam am Freitagabend in Rom insgesamt 7 Auszeichnungen – darunter in den Kategorien bester Film und beste Regie. „Ich Capitano“ war in diesem Jahr auch für die Oscars dominiert, ging aber leer aus.Auf den zweiten Platz knapp dahinter kam „C'è ancora domani“ von Paola Cortellesi mit 6 Preisen. Der Schwarz-Weiß- Film über eine römische Familie in den Nachkriegsjahren war vergangenes Jahr mit mehr als 4,5 Millionen Besuchern in Italiens Kinos mit Abstand der erfolgreichste Film . Cortellesi wurde bei ihrem Regiedebüt auch als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.„Morgen ist auch noch ein Tag“ läuft inzwischen auch in den deutschen Kinos, lockte seit 4. April bislang rund 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in die Säle. Als bester ausländischer Film wurde der französische Film „Anatomie eines Falls“ mit Sandra Hüller prämiert.Der David di Donatello – eine Art Oscar des italienischen Films – wurde bereits zum 69. Mal verliehen. Als Trophäe erhalten die Preisträger eine verkleinerte Nachbildung der David-Statue, die der italienische Bildhauer Donatello um das Jahr 1440 geschaffen hat.