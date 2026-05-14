Die Tochter des Regisseurs Roberto Rossellini und der Schauspielerin Ingrid Bergman gilt als Ikone des zeitgenössischen Kinos. Berühmt ist vor allem ihre Arbeit mit David Lynch. In seinem Film „Blue Velvet“ aus dem Jahr 1986 habe sie sich als Dorothy Vallens ins kollektive Gedächtnis eingebrannt, schrieben die Verantwortlichen: „eine Rolle, die Glamour, rohe Verletzlichkeit und unvergessliche Intensität miteinander verband.“<BR \/><BR \/>Zu den Regisseuren, mit denen Rossellini zusammenarbeitete, zählen weiters Robert Zemeckis, David O. Russell oder die Taviani-Brüder. „Über eine außerordentliche, vielschichtige und jahrzehntelange Karriere hat Rossellini die technische Brillanz Hollywoods mit dem europäischen Geist künstlerischer Furchtlosigkeit vereint“, heißt es in der Aussendung. Vor ihrer Filmkarriere hatte sich Rossellini als Model einen großen Namen gemacht.<BR \/><BR \/>Den Excellence Award gibt es am Locarno Film Festival für Persönlichkeiten, deren Beiträge das zeitgenössische Kino geprägt haben. Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern gehören unter anderem Susan Sarandon, John Malkovich oder Willem Dafoe. Das 79. Locarno Film Festival findet vom 5. bis 15. August 2026 statt.