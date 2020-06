Italiens Kinos öffnen nicht

Eigentlich dürfen Kinos und Theater in Italien ab Montag öffnen. Kritisiert wurden jedoch insbesondere die Verpflichtung für Besucher, während der Vorführungen den Mund-Nasen-Schutz zu tragen, und das Verbot des Verkaufs von Snacks und Erfrischungen.„Unter diesen Bedingungen bleiben Kinos, die bereit waren, nächste Woche wieder zu öffnen, geschlossen“, hieß es in einer Erklärung des Nationalen Verbands der Kinobesitzer (ANEC) am Donnerstag. Die Schließung der Kinos war am 8. März angeordnet worden.

eva