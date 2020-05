Jacky ist Germany's Next Topmodel Nummer 15

View this post on Instagram

Ich habe mich für Dich entschieden @jacky.gntm2020.official. Herzlichen Glückwunsch, Du bist GNTM 2020!!! Mit deiner Lebensfreude, Professionalität, deiner wunderschönen Ausstrahlung, positiven Einstellung und immer einem zwinkernden Auge, stehst Du für Alles, was ein junges erfolgreiches Model mitbringen sollte. This is your time! Go get ‘em!