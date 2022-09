„Joe der Film“ feiert Premiere

Im dafür eigens entstandenen Kinosaal, liebevoll und lustig „Forster Spezialbier-Schauerei“ genannt, erfolgte der offizielle Teil der Premiere. Gastgeberin Cellina von Mannstein, Produzent Markus Frings und die Hauptdarsteller und Mitproduzenten Thomas Hochkofler und Lukas Lobis stellten das Filmprojekt vor.Den Premierenabend selbst werden die Gäste noch lange in Erinnerung behalten – war es doch ein bisher einmaliges Erlebnis in der Südtiroler Filmwelt.„Der Mut, den man haben muss, um ein solches Projekt anzugehen und umzusetzen, muss belohnt werden“, ist Cellina von Mannstein überzeugt. „Von Anfang an waren wir vom Engagement begeistert, welches alle Beteiligten für dieses Herzensprojekt, ihres ersten Südtiroler Comedy-Spielfilm, an den Tag legten.“ Die Spezialbierbrauerei Forst unterstützte das Filmprojekt als „Premiumsponsor“.Damit aber noch nicht genug: Cellina von Mannstein war es ein enormes Anliegen eine Brücke zwischen Comedy und Solidarität zu schaffen. Somit rückte dieser einzigartige Premierenabend ganz ins Licht der Wohltätigkeit und so konnte, dank der enormen Großzügigkeit der geladenen Gäste, die erstaunliche Summe von 109.950 Euro gesammelt werden.Dem Vizepräsidenten der Hilfsorganisation „Südtirol hilft“ Leopold Kager wurde ein symbolischer Scheck überreicht, welchen er dankend entgegennahm.„Umso schöner, wenn Comedy und Solidarität „Made in Südtirol„ so erfolgreich aufeinandertreffen. Das ist der Stoff, aus dem Träume sind. Ein schöneres Happy End könnte es nicht geben,“ schließt Cellina von Mannstein Dank zollend ab.