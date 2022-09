Joe von Afing: „Mir seg'n uns im Kino, Solbei“

„ Wir halten der Gesellschaft einen Spiegel vor und be- und überzeichnen einen Istzustand. ” — Thomas Hochkofler

Thomas Hochkofler: Ich bin zwar nicht gerade ein Morgenmuffel, aber ich bin zu Hause sehr viel ruhiger, als man sich vielleicht denken möchte. Ich genieße es, auf Stand-by zu sein. Ganz anders als unser herzlicher, toller „Joe der Film“-Kollege Robert „Kaiser“ Palfrader. Wir haben ihn bei den Vorgesprächen und Dreharbeiten als wahres Feuerwerk erlebt.Lukas Lobis: Bei mir hat Morgenstund' mehr Mundgeruch als Gold im Mund.Hochkofler: Comedy-Figuren, die man schon jahrelang verkörpert, haben in meinem Kopf eine Biografie. Ich kann mir bildlich vorstellen, wie sie wohnen, welches Auto sie fahren, welche Freundin sie haben. Für mich war es nun reizvoll, diese Welt zu zeigen. Dazu eignet sich natürlich das Medium Film hervorragend. Das Genre reizt mich grundsätzlich, auch wenn ich ein notorischer Casting-Verweigerer bin. Also habe ich Lukas Lobis und Markus Frings ins Boot geholt und mir meinen eigenen Film gemacht.Lobis: … und wir waren gleich dabei.Hochkofler: In meinen Gedanken stand natürlich die Figur Joe von Afing stark im Vordergrund und die Fantasie dazu, dass Joe in seinem tiefsten Herzen eigentlich ein Loser, ein Versager, ist. Die Grundidee war zu zeigen, dass er im Leben nichts auf die Reihe bekommt. Hinzu kamen die beiden Mafiosi Alfredo und Pasquale. Der Spannungsbogen bestand darin, Joes Südtiroler Welt mit der Welt der Mafiosi zu kombinieren. So ist das Roadmovie zuerst im Kopf entstanden, und in der Corona-Zeit habe ich das Grundgerüst niedergeschrieben.Lobis: Wir haben in der Vergangenheit mit den Figuren immer nur in Comedy-Clips agiert, in denen kurze Pointen-Feuerwerke gezündet wurden. Kurz, in den Sketches waren wir Sprücheklopfer. Im Film funktioniert dieses Art von Comedy nicht. Und das ist gut so. Der Streifen zeigt Joe in seinem Leben, seine Baustellen und Unzulänglichkeiten – die Figur Joe erhält nun Tiefe.Hochkofler: Im Film spielen zahlreiche hervorragende Südtiroler Schauspielerinnen und Schauspieler mit, die nicht nur Gag-Sekundanten sind. Sie haben ihre eigenen tolle Szenen mit eigenen Pointen.Lobis: „Joe der Film“ ist ein Pilotprojekt. Ein rein Südtiroler Film, gemacht von Südtirolern für Südtiroler. Das hat nichts mit Protektionismus zu tun. Es ist vielmehr die Gelegenheit zu zeigen, wie viel Kompetenz wir im Land mittlerweile auf diesem Gebiet Film haben. Natürlich auch dank der Filmförderung von IDM Südtirol. In den vergangenen Jahren ist rund um das Thema Film ein ganzer Berufszweig entstanden mit zahlreichen Schauspielerinnen und Schauspielern auf verschiedenen Niveaus (die wir alle unter einen Hut gebracht haben), Regisseuren, Kameraleuten, Beleuchtungsexperten, Technik-, Kostüm- und Make-up-Spezialisten und vielen mehr. Diese Fachleute konnten nun – aus der ersten Reihe ihres Bereichs heraus – ihr Können unter Beweis stellen. Alle – Co-Regisseurin Lisa Maria Kerschbaumer, Aufnahmeleiter Matthias Keitsch, Autor und Location Manager Robert Ausserer, um nur einige zu nennen – haben vom ersten Augenblick an mit Enthusiasmus mitgearbeitet. „Joe der Film“ ist dadurch quasi die erste Leistungsschau von Südtiroler Filmschaffenden.Lobis: Auch er hat Gadertaler Wurzeln, die Skifahrer Manfred und Manuela Mölgg sind seine Cousins, und er ist dem Land sehr verbunden. Robert und ich kennen und schätzen uns schon länger.Hochkofler: Wir haben in der ersten Phase des Projekts Empfehlungsschreiben von bekannten Bühnen- und Filmleuten wie etwa Kabarettistin Monika Gruber eingeholt. Wir wendeten uns auch an Robert Palfrader. Aber anstatt einer Empfehlung kam seine Frage: Und warum darf ich nicht mitspielen? So ging das Ganze los…Hochkofler: Anna war die Idealbesetzung für Joes resolute Freundin Gäbbi. Am Anfang stand ein Telefonat, in dem ich Anna mich und die Idee vorstellte. Wir erkannten beide, dass die Chemie zwischen uns stimmte. Ich schickte ihr das Drehbuch, und ihre prompte Antwort war: „Super, Thomas, das machen wir.“Hochkofler (lacht): Leider nicht. Ich spiele sie alle 3 gerne. Joe liegt mir natürlich sehr am Herzen. Der Motschunter Peppm ist aufgrund der Stimme wahnsinnig anstrengend zu spielen. Ich selbst sehe mich am liebsten eigentlich als Alfredo.Lobis (lacht): Ja, ja, die kulturelle Aneignung. Natürlich spielen wir mit Klischees, sind politisch nicht ganz korrekt oder genderkonform…Hochkofler: Comedy-Figuren stehen für sich. Und ein Comedy-Film ist keine Lebensschule. Wir halten der Gesellschaft einen Spiegel vor und be- und überzeichnen einen Istzustand.Markus Frings: Dieses betrug 600.000 Euro – für einen 93 Minuten langen Film mit insgesamt 25 Drehtagen. Zum Vergleich: Eine „Tatort“-Folge kostet zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro. Alle Schauspielkollegen sind uns sehr entgegengekommen, haben eine freundschaftliche Gage bekommen und somit das Projekt unterstützt. Sonst hätten wir es nicht geschafft. Wichtig war uns eine hohe Produktionsqualität. Auch da haben wir viel Unterstützung aus Südtirol bekommen. Wichtig war uns auch, zeigen zu können, dass im kleinen Südtirol etwas entsteht, das mit einem professionellen Film mithalten kann. Ich bin überzeugt, dass das Ergebnis für den Preis qualitätsmäßig ganz oben anzusiedeln ist. Zusätzlich haben wir uns bemüht, nachhaltig zu arbeiten. Wir haben zu 80 Prozent bereits bestehende Drehorte verwendet, die bei großen internationalen Produktionen meist materialintensiv und teuer nachgebaut werden.Lobis: Die Sponsoren-Akquise und die Bereitschaft der Unternehmen, uns zu unterstützen, war beeindruckend. Zugegeben, wir sind schon länger auf dem Markt, man kennt uns. Aber als wir mit unserer Idee bei den großen Südtiroler Unternehmen vorgesprochen haben, erkannten diese sofort das Potenzial des Projektes „Joe der Film“ und welche Vorteile sie durch die Unterstützung in punkto Image erhalten werden.Hochkofler: Wir haben einen Riesen-Stolz auf unser Baby. Wir sind aber auch sehr selbstkritisch. Wem es jetzt gefällt, dem gefällt es, und wem es nicht gefällt, dem gefällt es nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass die positive Einstellung der Crew und aller Menschen rundherum sich ein bisschen auf das Publikum übertragen kann.Frings: Kein Film ist ein Selbstläufer. Natürlich machst du dir Gedanken, was die Leute sagen werden. Du bastelst über 2 Jahre an einem Projekt, aber du weißt nie, ob der Gedanke dahinter bei den Leuten ankommt. Das Publikum kennt die Orte, die Leute, die mitspielen, teilweise die dargestellten Figuren, die einen bestimmten Sympathiefaktor mitbringen. Das Ganze kann eigentlich nur funktionieren, aber ob es wirklich so ist, wissen wir nicht.Frings: Angst haben wir keine.Hochkofler: Ich kann mich natürlich mit einem Kritiker auseinandersetzen, der seine Meinung preisgibt. Oder ich kann mich auf die unzähligen Leute freuen, die uns hoffentlich auf der Tour besuchen.Hochkofler: Welchen Grund gäbe es, sich den Film nicht anzuschauen? Es haben schon viele Leute Karten gekauft, also war so ein Film offensichtlich überfällig.Lobis: Weil es höchste Zeit ist, dass wir den Film gemacht haben. Noch dazu kommt der Film jetzt eigentlich genau zum richtigen Zeitpunkt nach der Krise und mit den Problemen, die wir nach wie vor haben.Frings: Weil es der erste Comedy-Film ist, der in Südtirol entstanden ist, zu 100 Prozent von Südtirolern für Südtiroler gemacht. Und weil er unsere ganzen Eigenheiten und Besonderheiten ganz schön aufs Korn nimmt, aber auf eine nette und sympathische Weise präsentiert.Interview: Sieglinde Höller und Martin Schmidt