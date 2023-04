John Travoltas Anzug aus „Saturday Night Fever“ teuer versteigert

Der heute 69-Jährige Travolta wurde 1977 als Tony Manero in „Saturday Night Fever“ quasi über Nacht zum Superstar. Die Rolle des tanzbegeisterten New Yorker Underdogs brachte ihm seine erste Oscar-Nominierung ein. Die Versteigerung des Anzugs fand im Rahmen der Auktion „Hollywood: Classic & Contemporary“ statt.Knapp 89 000 Dollar brachte ein von Marilyn Monroe und anderen Stars unterschriebenes Programmheft zur Geburtstagsfeier des damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy vom Mai 1962 ein. Ein Spazierstock aus Bambus, der einst Filmikone Charlie Chaplin gehörte, wurde für 39 000 Dollar versteigert. Eine Golden-Globe-Trophäe, die Maximilian Schell (1930 – 2014) für seine Nebenrolle in dem Fernsehfilm „Stalin“ (1992) gewann, kam auf gut 16 000 Dollar.Im Rahmen der 2-tägigen Auktion, die am Sonntag fortgesetzt werden sollte, wurden fast 1400 Gegenstände angeboten. Weitere Highlights: Harrison Fords Machete aus „Indiana Jones“, ein Iron-Man-Helm von Robert Downey Jr. und das Hoverboard von Michael J. Fox aus dem Film „Zurück in die Zukunft 2“.