Käpt'n Cameron jagt die Na’vi und die Dollars

Die Fortsetzungen – nach langem Zögern und mit viel neuem Aufwand produziert – kosteten Cameron bzw. das Studio ein Vermögen. Teil Drei ist auch schon im Kasten, aber wohl noch roh ohne die Unterwasser-CGI-Effekte. Selbst ein überdurchschnittlich guter Start in den Kinos bringt „Avatar 2“ damit noch nicht in die grünen Zahlen.Die ersten Einspielergebnisse vor dem langen Feiertags-Marathon sind jedoch zumindest beruhigend für Camerons blaue Dollar-Jäger. 134 Millionen in Amerika und weitere 307 Millionen Dollar im Rest der Welt sind zwar unter den höchsten Rekord-Erwartungen, aber immerhin noch respektabel. Und die Weihnachtsferien stehen ja erst noch bevor.Zudem beweisen die Filme von James Cameron oft mehr Durchhaltevermögen als andere Blockbuster. „Avatar 1“ ebenso wie seine Jahrhundert-Schnulze „Titanic“ spielten ihre Rekorde nicht am ersten Wochenende ein. Und der immer wichtigere chinesische Markt schwächelt gerade sehr. Der Grund ist die Lockerung der Corona-Maßnahmen, die die Menschen in China krank oder vorsichtig werden lässt. Ein Risikoverhalten, das auch bei uns für viele noch immer eine Rolle spielt, auch wenn nicht mehr darüber gesprochen und nichts mehr gegen die Ansteckungsrisiken getan wird.Doch abseits von nüchtern-ernüchternden Besucherzahlen und Horrorvisionen für die Zukunft des Kinos insgesamt ist „Avatar 2“ schlicht kein besonders spektakulärer Film, wenn man von den 3D- und Motion-Capturing-Effekten absieht. Ein aufgeblasenes, aber simples Action-Märchen, das viele Besucher zwar empfehlen können, aber keinen großen Hype mehr erzeugt wie Star Wars oder manche Marvel-Episoden. Auch eine positive Dollar-Bilanz ändert daran nichts.„Avatar: The Way of Water“ von James Cameron ab jetzt im Cineplexx Bozen und Algund, UCI Cinemas Bozen