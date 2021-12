Kandidat bewirbt sich 21 Jahre lang bei „Wer wird Millionär“ – 500 Euro Gewinn

21 Jahre lang hat sich der aus Mellingen bei Weimar stammende Thomas Müller als äußerst hartnäckig erwiesen und sich immer wieder als Kandidat bei der Quizshow „Wer wird Millionär“ beworben.Um seine seine Chancen den Jackpot zu knacken zu erhöhen, hat sich der 46-Jährige sogar vom ersten Millionengewinner, Eckard Friese, coachen gelassen.Am Montagabend ging sein großer Traum endlich in Erfüllung und er durfte in der TV-Show mit Moderator Günther Jauch auf dem Kandidatenstuhl Platz nehmen. Doch das Vergnügen war von kurzer Dauer.Schon bei der 8000-Euro-Fragen „Wer begegnet dem Leser im aktuellen Bestseller 'Glitterschnitter' wieder?“ hatte Müller einige Schwierigkeiten. Er konnte die Frage aber Dank seines letzten Jokers – Eckard Friese am Telefon – richtig beantworten.Auch bei der 32.000-Euro-Frage hatte Müller die richtige Antwort nicht parat: „Wer wurde im September zu einem Jahr Haft ohne Bewährung verurteilt? Tony Blair, Georg W. Bush, Nicolas Sarkozy oder Silvio Berlusconi?“. Er loggte Silvio Berlusconi ein – und verlor. Nicolas Sarkozy wäre die richtige Antwort gewesen. Damit fiel Müller auf 500 Euro zurück. So endete sein über 20 Jahre lang ersehnte Auftritt bei „Wer wird Millionär?“.Im Internet zeigten viele Nutzer in Sozialen Medien Sympathie mit dem 46-Jährigen. Auf Twitter schrieben einige Zuschauer etwa, dass die 8000-Euro-Frage zu schwer gewesen sei.

