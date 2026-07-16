Es geht um die neue Disney+-Serie „Mord am Gardasee“ (Delitto sul lago di Garda) , für die derzeit Statisten und Komparsen gesucht werden. Produziert wird die italienische Originalserie von „The Apartment“, einem Unternehmen der Fremantle-Gruppe.<BR \/><h3>\r\nWer darf mitmachen?<\/h3>Mitmachen können ausschließlich volljährige Personen, die von Ende September bis zum 15. November 2026 durchgehend Zeit haben. Gedreht wird am brescianischen Ufer des Gardasees. Wichtig ist, dass Bewerber die Drehorte selbstständig erreichen können und während des gesamten Drehzeitraums verfügbar sind.<BR \/><BR \/>Bewerben können Sie sich online über <a href="https:\/\/www.indifule.com\/delittosullagodigarda" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">dieses Formular<\/a>. Anschließend sichtet die Produktion alle eingegangenen Unterlagen. Wer überzeugt, wird zu einem persönlichen Casting oder zu einer Kostümprobe eingeladen.<h3>\r\nWorum geht's in der Serie?<\/h3>Die Serie, deren endgültiger Titel noch nicht feststeht, basiert auf dem Roman „Murder on Lake Garda“ des britischen Schriftstellers Tom Hindle, einem Bestseller der Sunday Times. Das Buch erschien in Italien beim Verlag Bompiani unter dem Titel „Delitto sul Lago di Garda“.<BR \/><BR \/>Die Handlung spielt auf einer privaten Insel im Gardasee. Dort soll die Hochzeit von Leopoldo Vigevani, dem Erben einer der wohlhabendsten Familien Italiens, und der erfolgreichen Influencerin Eva Bianchi stattfinden. Die festliche Stimmung schlägt jedoch schlagartig um, als am Strand eine Leiche gefunden wird. Die Insel ist von der Außenwelt abgeschnitten, und alle Hochzeitsgäste geraten unter Mordverdacht. Währenddessen versucht Lara, eine angehende Journalistin und die Freundin des Bruders des Bräutigams, den Mordfall aufzuklären.<BR \/><BR \/>Die Serie wird aus sechs Episoden bestehen. Regie führt Laura Bispuri, bekannt durch „Meine geniale Freundin“. Die Drehbücher stammen von Alessandro Fabbri, dem Head Writer des Projekts, gemeinsam mit Ilaria Macchia, Gianluca Bernardini und Laura Colella. Nach Abschluss der Produktion wird die Serie auf Disney+ veröffentlicht.